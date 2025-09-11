Milano
11:45
42.238
+0,42%
Nasdaq
10-set
23.849
0,00%
Dow Jones
10-set
45.491
-0,48%
Londra
11:45
9.261
+0,39%
Francoforte
11:45
23.630
-0,01%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 12.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,26%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,26%
Il CAC40 avvia la seduta a 7.781,8 punti
In breve
,
Finanza
11 settembre 2025 - 09.03
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,26%, dopo aver aperto a 7.781,8 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,41%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,33%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,42%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,13%
Argomenti trattati
Parigi
(134)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,63%
Altre notizie
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,35%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,24%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,40%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,59%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,59%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,28%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto