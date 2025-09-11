Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.993 +0,60%
Dow Jones 22:02
46.108 +1,36%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 23.992,56 punti

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,60%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,60% e chiude a 23.992,56 punti.
