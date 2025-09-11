Emilia-Romagna, Open Fiber: servizio ultraveloce disponibile in 35 comuni

(Teleborsa) - Laè arrivata ined è oggi disponibile n 35 comuni delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini: Anzola dell'Emilia, Bagnara di Romagna, Baricella, Bastiglia, Bentivoglio, Bomporto, Borghi, Brescello, Camposanto, Casalfiumanese, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Collecchio, Cotignola, Fontanelice, Galliera, Goro, Lagosanto, Montefiore Conca, Montiano, Ozzano dell'Emilia, Pennabilli, Predappio, Ravarino, Riolo Terme, Rocca San Casciano, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Persiceto, San Polo d'Enza, Sant'Agata sul Santerno, Sogliano al Rubicone, Solarolo, Soliera, Tredozio e Vigarano Mainarda.La– fa sapere Open Fiber in una nota – raggiunge oltre 74.500 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L'infrastruttura tecnologica, infatti, è s'ata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del) gestito dasocietà del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Emilia-Romagna. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, diversi comuni della Regione oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione" afferma"Famiglie, professionisti e imprese – conclude la nota – possono accedere alla migliore connettività disponibile sul mercato, da oggi con una opportunità in più: vincere un buono regalo grazie all’iniziativa 'Open Fiber la scelta che ti premia".