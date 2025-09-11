ESG, per TIM la filiera è leva strategica per decarbonizzazione e competitività

(Teleborsa) - Coinvolgere l’intero ecosistema diè oggi cruciale per raggiungere glie rafforzare la. Lo ha sottolineato, Head of Sustainability di TIM, intervenendo alla Sustainability Week di Euronext."Il 2024 è stato per TIM un vero anno zero: con la trasformazione industriale e organizzativa e l’adozione dei nuovi standard europei, laè diventata un fattore materiale da presidiare", ha spiegato Esposito. "Oltre il 90% delle nostre emissioni deriva dallo Scope 3 e più del 60% dagli acquisti: per questo chiediamo ai partner prodotti e servizi a minor impatto, inseriamo criteri ESG nei contratti e guidiamo le PMI in percorsi die certificazione della", ha aggiunto.Esposito ha ricordato come la CSRD rappresenti una sfida, ma anche un’opportunità per aumentare: "TIM è stata la prima Telco in Europa rendicontare secondo questi standard in un contesto di. Oggi il compito più arduo è accompagnare una filiera eterogenea, fatta di grandi player e tante PMI, verso la, in un contesto in un cui le regole normative non sono ancora uguali per tutti, trasformando un rischio in un vantaggio competitivo".