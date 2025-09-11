Milano 15:08
42.370 +0,74%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:08
9.267 +0,45%
Francoforte 15:08
23.683 +0,21%

ESG, per TIM la filiera è leva strategica per decarbonizzazione e competitività

Economia
ESG, per TIM la filiera è leva strategica per decarbonizzazione e competitività
(Teleborsa) - Coinvolgere l’intero ecosistema di fornitori è oggi cruciale per raggiungere gli obiettivi ESG e rafforzare la competitività. Lo ha sottolineato Laura Esposito, Head of Sustainability di TIM, intervenendo alla Sustainability Week di Euronext.

"Il 2024 è stato per TIM un vero anno zero: con la trasformazione industriale e organizzativa e l’adozione dei nuovi standard europei, la supply chain è diventata un fattore materiale da presidiare", ha spiegato Esposito. "Oltre il 90% delle nostre emissioni deriva dallo Scope 3 e più del 60% dagli acquisti: per questo chiediamo ai partner prodotti e servizi a minor impatto, inseriamo criteri ESG nei contratti e guidiamo le PMI in percorsi di capacity building e certificazione della carbon footprint", ha aggiunto.

Esposito ha ricordato come la CSRD rappresenti una sfida, ma anche un’opportunità per aumentare trasparenza e resilienza: "TIM è stata la prima Telco in Europa rendicontare secondo questi standard in un contesto di spin-off. Oggi il compito più arduo è accompagnare una filiera eterogenea, fatta di grandi player e tante PMI, verso la decarbonizzazione, in un contesto in un cui le regole normative non sono ancora uguali per tutti, trasformando un rischio in un vantaggio competitivo".
Condividi
```