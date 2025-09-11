ESG, per TIM la filiera è leva strategica per decarbonizzazione e competitività

(Teleborsa) - Coinvolgere l’intero ecosistema di fornitori
è oggi cruciale per raggiungere gli obiettivi ESG
e rafforzare la competitività
. Lo ha sottolineato Laura Esposito
, Head of Sustainability di TIM, intervenendo alla Sustainability Week di Euronext.
"Il 2024 è stato per TIM un vero anno zero: con la trasformazione industriale e organizzativa e l’adozione dei nuovi standard europei, la supply chain
è diventata un fattore materiale da presidiare", ha spiegato Esposito. "Oltre il 90% delle nostre emissioni deriva dallo Scope 3 e più del 60% dagli acquisti: per questo chiediamo ai partner prodotti e servizi a minor impatto, inseriamo criteri ESG nei contratti e guidiamo le PMI in percorsi di capacity building
e certificazione della carbon footprint
", ha aggiunto.
Esposito ha ricordato come la CSRD rappresenti una sfida, ma anche un’opportunità per aumentare trasparenza
e resilienza
: "TIM è stata la prima Telco in Europa rendicontare secondo questi standard in un contesto di spin-off
. Oggi il compito più arduo è accompagnare una filiera eterogenea, fatta di grandi player e tante PMI, verso la decarbonizzazione
, in un contesto in un cui le regole normative non sono ancora uguali per tutti, trasformando un rischio in un vantaggio competitivo".