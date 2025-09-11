Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:51
23.979 +0,54%
Dow Jones 18:51
46.077 +1,29%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Euronext prende il posto di Teleperformance nell'indice CAC 40

Finanza
Euronext prende il posto di Teleperformance nell'indice CAC 40
(Teleborsa) - Euronext, il principale gestore di Borse valori dell'Europa, sostituirà Teleperformance, multinazionale francese che fornisce servizi di assistenza tecnica, informatica, social media e assistenza clienti, nel CAC 40, l'indice che comprende i 40 titoli a maggior capitalizzazione quotati presso la Borsa di Parigi.

Nel CAC Large 60 entra Technip Energies ed esce Eurazeo. Nel SBF 120 entrano Abivax ed Exail Technologies, ed escono Esso e OVH.

I cambiamenti saranno implementati dopo la chiusura dei mercati di venerdì 19 settembre 2025 e saranno effettivi da lunedì 22 settembre 2025. La famiglia CAC viene rivista trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre).
Condividi
```