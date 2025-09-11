Euronext prende il posto di Teleperformance nell'indice CAC 40

Euronext

Teleperformance

Technip Energies

Eurazeo

Abivax

Exail Technologies

Esso

OVH

(Teleborsa) -, il principale gestore di Borse valori dell'Europa, sostituirà, multinazionale francese che fornisce servizi di assistenza tecnica, informatica, social media e assistenza clienti, nel, l'indice che comprende i 40 titoli a maggior capitalizzazione quotati presso la Borsa di Parigi.Nelentraed esce. Nelentranoed, ed esconoI cambiamenti saranno implementati dopo la chiusura dei mercati di venerdì 19 settembre 2025 e saranno2025. La famiglia CAC viene rivista trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre).