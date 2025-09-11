Euronext prende il posto di Teleperformance nell'indice CAC 40

(Teleborsa) - Euronext
, il principale gestore di Borse valori dell'Europa, sostituirà Teleperformance
, multinazionale francese che fornisce servizi di assistenza tecnica, informatica, social media e assistenza clienti, nel CAC 40
, l'indice che comprende i 40 titoli a maggior capitalizzazione quotati presso la Borsa di Parigi.
Nel CAC Large 60
entra Technip Energies
ed esce Eurazeo
. Nel SBF 120
entrano Abivax
ed Exail Technologies
, ed escono Esso
e OVH
.
I cambiamenti saranno implementati dopo la chiusura dei mercati di venerdì 19 settembre 2025 e saranno effettivi da lunedì 22 settembre
2025. La famiglia CAC viene rivista trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre).