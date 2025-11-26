Euronext, quarta edizione del Tech Leaders Forum con 400 partecipanti

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha tenuto la, che ha riunitoprovenienti da 12 paesi. L'evento mira a rafforzare il settore tecnologico europeo e a supportare le aziende tecnologiche europee nelle loro esigenze di finanziamento per la crescita.Lanciato nel 2022, è l'iniziativa di punta di Euronext dedicata a evidenziare la visibilità e l'attrattività delle aziende tecnologiche leader e in forte crescita per gli investitori internazionali, insieme a una serie di servizi per supportarle nel loro percorso di quotazione. Ileuropee quotate su Euronext.Il forum di quest'anno è stato il più internazionale dal suo lancio, con un numero crescente di partecipanti provenienti da 12 paesi. Sono stati organizzatidi 40 aziende Euronext Tech Leaders, con un aumento del 30% rispetto allo scorso anno."Euronext è la principale piattaforma per le aziende tecnologiche in Europa - ha detto il- Più di una società su tre quotata su Euronext è una società tecnologica e la capitalizzazione di mercato aggregata delle società tecnologiche quotate su Euronext supera 1,4 trilioni di euro. L'iniziativa Euronext Tech Leaders migliora la visibilità e l'attrattività delle aziende tecnologiche leader e in rapida crescita per gli investitori internazionali".L'Euronext Tech Leaders Forum di quest'anno ha ospitato anche la, una nuova iniziativa che celebra i risultati eccezionali ottenuti sul mercato nell'ecosistema tecnologico europeo e premia le aziende e i leader che hanno dimostrato performance, innovazione e impatto eccezionali sui mercati Euronext.I vincitori degli Euronext Tech Leaders Awards 2025 sono:, quotata su Euronext Paris dal 2015. Questo riconoscimento sottolinea l'eccezionale innovazione e leadership dell'azienda nel settore biotecnologico europeo, nonché le sue eccezionali performance di mercato quest'anno., produttore europeo strategico di droni marittimi, per il suo impressionante +360% di guadagno su Euronext Paris da inizio anno, in particolare dopo che l'azienda si è aggiudicata un nuovo programma di punta per il suo sistema di droni all'avanguardia per la ricerca di mine, tra gli altri contratti vinti., un'innovativa azienda biotecnologica europea impegnata nello sviluppo di terapie orali, ha ricevuto oltre 130 milioni di euro a maggio 2025 come seconda tranche del suo finanziamento strutturato precedentemente annunciato, fino a un massimo di 348 milioni di euro, nell'ottobre 2024. Questo finanziamento rappresentava oltre il 30% della capitalizzazione di mercato dell'azienda all'epoca. L'azienda ha ulteriormente rafforzato la propria posizione finanziaria con ulteriori 149 milioni di euro raccolti in un'offerta pubblica di successo a novembre 2025, a dimostrazione della forte fiducia degli investitori nella sua strategia, nei progressi clinici e nel potenziale di valore a lungo termine., leader europeo nella produzione additiva, a seguito della sua quotazione su Euronext Bruxelles a novembre 2025, che ha portato la società a una valutazione di circa 275 milioni di euro. L'operazione è stata accompagnata da un riacquisto di azioni proprie per 30 milioni di euro.: Mistral AI, azienda pioniera europea leader nell'intelligenza artificiale, per il suo impressionante round di finanziamento di Serie C da 1,7 miliardi di euro a settembre 2025, con una partnership strategica con, membro del segmento Euronext Tech Leaders, che ha investito 1,3 miliardi di euro nell'operazione.