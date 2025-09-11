Milano 15:08
42.370 +0,74%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:08
9.267 +0,45%
Francoforte 15:08
23.683 +0,21%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Giornata di guadagni per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.591,53 punti.
