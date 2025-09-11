Eventi e scadenze dell'11 settembre 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 11/09/2025 Appuntamenti
: Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) Vinòforum 2025
- Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025) Coast Guard Fora 2025
- Per celebrare il suo 160° anniversario, la Guardia Costiera italiana ospiterà, a Roma, tre Forum sulle funzioni di Guardia Costiera, che rappresentano un'opportunità unica per promuovere il dialogo, condividere strategie e rafforzare le partnership in tutto il settore marittimo, European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), Mediterranean Coast Guard Functions Forum (MCGFF) e Coast Guard Global Summit (CGGS) (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025) BIS Innovation Summit 2025 - "Future-proofing central banks"
- BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. (da martedì 09/09/2025 a giovedì 11/09/2025) GASTECH Conference and Exhibition 2025
- Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025) Attività istituzionali - Presidente della Repubblica in Slovenia
- Lubiana - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Repubblica di Slovenia (da mercoledì 10/09/2025 a giovedì 11/09/2025) OPEC
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da giovedì 11/09/2025 a martedì 16/09/2025) IEA (US International Energy Agency)
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Banca d'Italia
- Turismo internazionale dell'Italia
11:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Coast Guard Fora 2025
- Centro congressi La Nuvola - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Coast Guard Global Summit 2025 in occasione del 160°anniversario dalla Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
12:00 - Camera dei Deputati - Ucraina, Medio Oriente e commercio internazionale - Informativa Tajani
- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente e in materia di commercio internazionale
14:15 - BCE
- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:45 - BCE
- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
15:00 - Stellantis - Partecipazione alla Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025
- Antonio Filosa, CEO di Stellantis, parteciperà a una "fireside chat" in occasione della Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025
15:00 - Question time - Ministro Urso
- Palazzo Madama - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato
15:45 - BCE
- Pubblicazione delle previsioni macroeconomiche dell'eurozona Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta Medio-Lungo Aziende
: Adobe Systems
- Risultati di periodo Altea Green Power
- CDA: Relazione Semestrale Antares Vision
- CDA: Relazione Semestrale Avio
- CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Cy4Gate
- CDA: Relazione Semestrale El.En
- Appuntamento: Presentazione Analisti EQUITA
- CDA: Relazione Semestrale Eurocommercial Properties
- Appuntamento: Presentazione analisti Eurotech
- CDA: Relazione Semestrale Garofalo Health Care
- CDA: Relazione Semestrale I Grandi Viaggi
- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative terzo trimestre che si chiuderà il 31 luglio 2025 Immsi
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Landi Renzo
- CDA: Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2025 (data da definire entro il 31/10/2025) Sesa
- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 31 luglio 2025 SOL
- CDA: Relazione Semestrale Stellantis
- Appuntamento: Presentazione analisti Tamburi
- CDA: Relazione Semestrale Toscana Aeroporti
- CDA: Relazione Semestrale Unidata
