Eventi e scadenze dell'11 settembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Giovedì 11/09/2025


Appuntamenti:
Euronext Sustainability Week 2025 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
Vinòforum 2025 - Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025)
Coast Guard Fora 2025 - Per celebrare il suo 160° anniversario, la Guardia Costiera italiana ospiterà, a Roma, tre Forum sulle funzioni di Guardia Costiera, che rappresentano un'opportunità unica per promuovere il dialogo, condividere strategie e rafforzare le partnership in tutto il settore marittimo, European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), Mediterranean Coast Guard Functions Forum (MCGFF) e Coast Guard Global Summit (CGGS) (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025)
BIS Innovation Summit 2025 - "Future-proofing central banks" - BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. (da martedì 09/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
GASTECH Conference and Exhibition 2025 - Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025)
Attività istituzionali - Presidente della Repubblica in Slovenia - Lubiana - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Repubblica di Slovenia (da mercoledì 10/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Milano Fashion Week Women - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da giovedì 11/09/2025 a martedì 16/09/2025)
IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
11:15 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Coast Guard Fora 2025 - Centro congressi La Nuvola - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà al Coast Guard Global Summit 2025 in occasione del 160°anniversario dalla Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
12:00 - Camera dei Deputati - Ucraina, Medio Oriente e commercio internazionale - Informativa Tajani - Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi delle crisi in Ucraina e Medio Oriente e in materia di commercio internazionale
14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
15:00 - Stellantis - Partecipazione alla Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025 - Antonio Filosa, CEO di Stellantis, parteciperà a una "fireside chat" in occasione della Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025
15:00 - Question time - Ministro Urso - Palazzo Madama - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato
15:45 - BCE - Pubblicazione delle previsioni macroeconomiche dell'eurozona
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta Medio-Lungo
Aziende:
Adobe Systems - Risultati di periodo
Altea Green Power - CDA: Relazione Semestrale
Antares Vision - CDA: Relazione Semestrale
Avio - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Cy4Gate - CDA: Relazione Semestrale
El.En - Appuntamento: Presentazione Analisti
EQUITA - CDA: Relazione Semestrale
Eurocommercial Properties - Appuntamento: Presentazione analisti
Eurotech - CDA: Relazione Semestrale
Garofalo Health Care - CDA: Relazione Semestrale
I Grandi Viaggi - CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative terzo trimestre che si chiuderà il 31 luglio 2025
Immsi - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Landi Renzo - CDA: Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2025 (data da definire entro il 31/10/2025)
Sesa - CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 31 luglio 2025
SOL - CDA: Relazione Semestrale
Stellantis - Appuntamento: Presentazione analisti
Tamburi - CDA: Relazione Semestrale
Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale
Unidata - Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei risultati semestrali al 30 giugno 2025 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025


