EQUITA, 27 operazioni di Capital Markets nel 2025 per controvalore di 8,5 miliardi di euro

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconper un controvalore complessivo di 8,5 miliardi di euro, confermando la propria leadership sia lato Equity che Debt e il presidio completo del mercato dei capitali italiano.Le 10 operazioni nell'hanno totalizzato 4,8 miliardi di euro di deal value. Spicca l'IPO di, che è stata inoltre la più grande in Italia nel 2025 e la prima IPO con dual listing simultaneo su Euronext Growth Milan e Paris. Forte anche il posizionamento su tender offer (), delisting (ALA, Fos, illimity) e aumenti di capitale ().Posizionamento di primo piano anche nel, con 3,7 miliardi di euro raccolti con 17 emissioni sul mercato primario e 9 operazioni aperte anche agli investitori retail, su un'ampia gamma di strumenti obbligazionari.EQUITA evidenza la ", incluse IPO strutturate, dual listing internazionali, collocamenti accelerati di grandi dimensioni e aumenti di capitale integralmente sottoscritti, grazie a una base investitori ampia e diversificata", oltre all'attività "distribuita lungo tutto l'arco del 2025 e su un ampio spettro di settori, con operazioni che spaziano da large e mid-cap, FIG, industrial, consumer mid-cap".