EQUITA, 27 operazioni di Capital Markets nel 2025 per controvalore di 8,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2025
con 27 operazioni di Capital Markets
per un controvalore complessivo di 8,5 miliardi di euro, confermando la propria leadership sia lato Equity che Debt e il presidio completo del mercato dei capitali italiano.
Le 10 operazioni nell'Equity Capital Markets
hanno totalizzato 4,8 miliardi di euro di deal value. Spicca l'IPO di Kaleon
, che è stata inoltre la più grande in Italia nel 2025 e la prima IPO con dual listing simultaneo su Euronext Growth Milan e Paris. Forte anche il posizionamento su tender offer (Cairo
, Pop Sondrio
), delisting (ALA, Fos, illimity) e aumenti di capitale (Newlat
, Maire
, Moltiply
, Avio
).
Posizionamento di primo piano anche nel Debt Capital Markets
, con 3,7 miliardi di euro raccolti con 17 emissioni sul mercato primario e 9 operazioni aperte anche agli investitori retail, su un'ampia gamma di strumenti obbligazionari.
EQUITA evidenza la "capacità distintiva di execution su operazioni complesse e market-sensitive
, incluse IPO strutturate, dual listing internazionali, collocamenti accelerati di grandi dimensioni e aumenti di capitale integralmente sottoscritti, grazie a una base investitori ampia e diversificata", oltre all'attività "distribuita lungo tutto l'arco del 2025 e su un ampio spettro di settori, con operazioni che spaziano da large e mid-cap, FIG, industrial, consumer mid-cap".