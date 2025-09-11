Milano 15:10
42.331 +0,65%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:10
9.263 +0,41%
Francoforte 15:10
23.677 +0,19%

Francoforte: giornata depressa per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore della Mercedes, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Mercedes-Benz mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,39 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```