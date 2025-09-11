Francoforte: giornata depressa per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore della Mercedes
, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Mercedes-Benz
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,39 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)