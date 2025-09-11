Milano 11:48
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in agosto

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in agosto
Giappone, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).

