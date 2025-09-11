New York: in acquisto Cadence Design Systems

società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici

Cadence Design Systems

Nasdaq 100

Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 5,21%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 344,5 USD con tetto rappresentato dall'area 362,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 332,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)