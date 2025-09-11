Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:51
24.007 +0,66%
Dow Jones 20:51
46.086 +1,31%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: in acquisto Cadence Design Systems

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che scambia in rialzo del 5,21%.

Il movimento di Cadence Design Systems, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Cadence Design Systems suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 344,5 USD con tetto rappresentato dall'area 362,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 332,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
