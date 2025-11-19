New York: risultato positivo per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, in guadagno del 3,02% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Monolithic Power Systems
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Monolithic Power Systems
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 870,3 USD con area di resistenza individuata a quota 891,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 857,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)