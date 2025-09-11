New York: ingrana la marcia Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda globale di media e intrattenimento
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Warner Bros Discovery
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Warner Bros Discovery
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,48 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,79. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,17.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)