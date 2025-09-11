Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:13
24.006 +0,66%
Dow Jones 18:13
46.061 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: scambi al rialzo per Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra, con un rialzo del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 426 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 434,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 443.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
