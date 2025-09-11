Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:13
24.006 +0,66%
Dow Jones 18:13
46.061 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: scambi al rialzo per Caterpillar

New York: scambi al rialzo per Caterpillar
Bene il gigante delle macchine movimento terra, con un rialzo del 2,06%.
