Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:13
24.006 +0,66%
Dow Jones 18:13
46.061 +1,25%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: scambi in forte rialzo per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Micron Technology
Ottima performance per il produttore di microchip, che scambia in rialzo dell'8,63%.
Condividi
```