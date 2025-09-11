New York: scambi negativi per Bath & Body Works

(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che passa di mano con un calo dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bath & Body Works
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,31 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,07. Il peggioramento di Bath & Body Works
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)