Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:52
24.008 +0,66%
Dow Jones 20:52
46.084 +1,30%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

New York: scambi negativi per Bath & Body Works

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Bath & Body Works
(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che passa di mano con un calo dell'1,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bath & Body Works, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,31 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,07. Il peggioramento di Bath & Body Works è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```