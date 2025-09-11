Milano 15:12
Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Societe Generale
(Teleborsa) - Avanza la big bank francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,69%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Societe Generale evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'Istituto di credito francese rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Societe Generale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 57,91 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 56,23. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
