Parigi: risultato positivo per Societe Generale

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese
, che avanza bene del 2,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'Istituto di credito francese
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 61,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 60,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 62,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)