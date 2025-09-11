Milano 11:50
42.223 +0,39%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:50
9.260 +0,37%
Francoforte 11:50
23.628 -0,02%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto oil italiano

Giornata di guadagni per l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata a 18.721,55 punti.
