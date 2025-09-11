Milano 15:13
Piazza Affari: andamento sostenuto per Webuild

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Webuild mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,08%, rispetto a +1,67% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,615 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,717. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,819.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
