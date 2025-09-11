Milano 15:13
42.341 +0,67%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:13
9.259 +0,36%
Francoforte 15:13
23.674 +0,18%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Interpump

Seduta positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione, che avanza bene dell'1,97%.
