Milano 10:08
42.537 -0,70%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:08
9.536 -0,17%
Francoforte 10:08
23.124 -0,24%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Tenaris

Rialzo marcato per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.
