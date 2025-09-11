Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:15
24.008 +0,67%
Dow Jones 18:15
46.070 +1,27%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Piazza Affari: flessione controllata per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: flessione controllata per l'indice del settore alimentare italiano
Cede alle vendite il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 73.613,27 punti.
Condividi
```