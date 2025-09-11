Wall Street in frazionale rialzo dopo dati sull'inflazione

(Teleborsa) - Partenza in frazionale rialzo per la borsa di Wall Street, dopo che i dati sull'inflazione di agosto
si sono mostrati in aumento sopra le attese su base mensile e in rialzo come previsto su base annua. Statistica di cui conto la Fed nella riunione della prossima settimana, in cui dovrà decidere se tagliare i tassi, come si attendono gli analisti, dopo la revisione sui numeri sul lavoro americano.
Sempre sul fronte macro, nella settimana del 6 settembre le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA
sono salite più delle attese, a 263 mila unità, il livello più alto di richieste iniziali dal 23 ottobre 2021.
Tornando al tema delle banche centrali, come ampiamente previsto, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento
. I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente.
Sul fronte societario, occhi su Adobe Systems
che presenterà i risultati trimestrali dopo la chiusura delle contrattazioni
, avendo aumentato le previsioni finanziarie annuali a giugno.
Si segnala anche Kroger
che ha chiuso il secondo trimestre 2025
con un fatturato totale di 33,9 miliardi di dollari
. L'azienda prevede per l'intero anno un aumento delle vendite comparabili tra il 2,7% e il 3,4%, rispetto alla precedente previsione di un aumento tra il 2,25% e il 3,25%.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones scambia con in rialzo dello 0,63%, segue l'S&P-500 a +0,35%. Sostanzialmente in linea il Nasdaq 100 (+0,36%), segue l'S&P 100 (+0,25%).