Milano 11-feb
46.511 -0,62%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 +1,14%
Francoforte 11-feb
24.856 -0,53%

Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,29%

Il Nasdaq-100 chiude la seduta a 25.201,26 punti

L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,29% e termina a 25.201,26 punti.
