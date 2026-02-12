Milano 15:58
Wall Street positiva alla vigilia dei dati sull’inflazione

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta in territorio positivo, dopo la chiusura in flessione della sessione precedente.

Ai dati sul lavoro di ieri migliori delle attese, con l’aumento della crescita dei posti di lavoro non agricoli e il calo del tasso di disoccupazione, che hanno alleviato i timori sull’economia, oggi si sono aggiunti i dati sui sussidi di disoccupazione, che hanno indicato 227 mila nuove richieste nella settimana terminata il 7 febbraio, in calo di 5.000 unità rispetto alle 232 mila della settimana precedente, contro le 222 mila unità attese dagli analisti.

Numeri che spingono i trader a ridimensionare le scommesse sul prossimo taglio dei tassi di interesse. Si prevede ancora almeno una riduzione a giugno, ma secondo lo strumento FedWatch di CME Group, le probabilità che la banca centrale statunitense mantenga i tassi invariati nella prossima riunione sono di circa il 94%.

Il prossimo importante indicatore economico saranno i dati sull’inflazione con l’indice dei prezzi al consumo di gennaio, in programma domani.

Prosegue intanto la earning season con Restaurant Brands International che ha archiviato il quarto trimestre 2025 con utili e ricavi superiori alle aspettative.

Sulle prime rilevazioni, guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,42%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.966 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,3%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,2%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni industriali (+1,22%), utilities (+0,90%) e beni di consumo secondari (+0,59%). Il settore sanitario, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.
