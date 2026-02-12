Wall Street positiva alla vigilia dei dati sull’inflazione

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta in territorio positivo
, dopo la chiusura in flessione della sessione precedente.
Ai dati sul lavoro
di ieri migliori delle attese, con l’aumento della crescita dei posti di lavoro non agricoli
e il calo del tasso di disoccupazione
, che hanno alleviato i timori sull’economia, oggi si sono aggiunti i dati sui sussidi di disoccupazione
, che hanno indicato 227 mila nuove richieste nella settimana terminata il 7 febbraio, in calo di 5.000 unità rispetto alle 232 mila della settimana precedente, contro le 222 mila unità attese dagli analisti.
Numeri che spingono i trader a ridimensionare le scommesse sul prossimo taglio dei tassi di interesse
. Si prevede ancora almeno una riduzione a giugno, ma secondo lo strumento FedWatch di CME Group, le probabilità che la banca centrale statunitense mantenga i tassi invariati nella prossima riunione sono di circa il 94%.
Il prossimo importante indicatore economico saranno i dati sull’inflazione
con l’indice dei prezzi al consumo di gennaio, in programma domani
.
Prosegue intanto la earning season con Restaurant Brands International
che ha archiviato il quarto trimestre 2025
con utili e ricavi superiori alle aspettative.
Sulle prime rilevazioni, guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,42%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.966 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,3%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,2%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni industriali
(+1,22%), utilities
(+0,90%) e beni di consumo secondari
(+0,59%). Il settore sanitario
, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.