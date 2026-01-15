Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 22:00
25.547 +0,32%
Dow Jones 22:03
49.442 +0,60%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,32%

Il Nasdaq-100 chiude la seduta a 25.547,07 punti

In breve, Finanza
L'indice tecnologico di Wall Street riporta un guadagno dello 0,32% e termina a 25.547,07 punti.
