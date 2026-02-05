Wall Street in calo tra dati macro e risultati

(Teleborsa) - Avvio in frazionale ribasso per la borsa di Wall Street, dopo la chiusura contrastata della vigilia, risentendo delle pesanti vendite sui titoli tech che hanno messo sotto pressione il Nasdaq.
Intanto prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali: gli addetti ai lavori aspettano i risultati di Amazon
, che arriveranno dopo la chiusura del mercato americano, mentre Alphabet
, che controlla Google, ha annunciato conti in rialzo e una maxi spinta sugli investimenti per l'AI.
Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti un report dell'agenzia di ricollocamento Challenger, Gray & Christmas
, ha rilevato che i licenziamenti
a gennaio sono cresciuti del 118% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sempre sul versante del mercato del lavoro, sono saliti più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA, nella settimana al 31 gennaio.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che retrocede a 6.821 punti, ritracciando dello 0,89%. In discesa il Nasdaq 100
(-0,96%); con analoga direzione, negativo l'S&P 100
(-1,07%).