Milano 10:37
42.339 -0,22%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:37
9.324 +0,29%
Francoforte 10:37
23.642 -0,26%

A Piazza Affari corre Tamburi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,11%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Tamburi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,98%, rispetto a +1,51% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tamburi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,817 Euro. Primo supporto visto a 8,407. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,133.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
