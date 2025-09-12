A Piazza Affari corre Tamburi

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Tamburi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,98%, rispetto a +1,51% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Tamburi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,817 Euro. Primo supporto visto a 8,407. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,133.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)