Tamburi, nuovo diritto di recesso per i soci della controllata Investindesign

Tamburi Investment Partners

Dexelance

(Teleborsa) -, gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana che investe nelle eccellenze imprenditoriali, ha fatto sapere che la– la quale detiene, a sua volta, circail 48,61% (49,56% al netto delle azioni proprie) del capitale sociale di, gruppo industriale operante nel design, luce e arredamento di alta gamma quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana – ha deliberato l’inserimento nel proprio statuto di unaa quella già prevista ed esercitabile a valle dell’approvazione del bilancio Investindesign al 31 dicembre 2025.Anche tale ulteriore diritto di recesso convenzionale prevede la liquidazione delle azioni dei soci recedenti mediante assegnazione pro quota di azioni Dexelance, unitamente a liquidità residua.La facoltà di recedere è strutturata in modo da poter essere eseguita nei tempi tecnici minimi necessari e allo stato si prevede si possa, così da limitare potenziali sovrapposizioni con la tempistica di esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al Consiglio di Amministrazione Dexelance dall’assemblea tenutasi il 20 gennaio 2026.