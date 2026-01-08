Milano 14:08
45.423 -0,30%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:08
10.015 -0,33%
Francoforte 14:08
25.035 -0,35%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Danieli

Seduta positiva per la multinazionale friulana, che avanza bene del 3,58%.
