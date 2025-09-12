Adobe, ricavi del terzo trimestre in aumento oltre le stime

(Teleborsa) - Adobe
ha consuntivato risultati fiscali del terzo trimestre 2025 superiori alle stime degli analisti
.
In particolare, l'utile per azione rettificato
si è attestato a 5,31 dollari
contro i 5,18 dollari previsti dal consenso LSEG. I ricavi
hanno toccato i 5,99 miliardi di dollari
contro i 5,91 miliardi di dollari attesi.
I ricavi
del trimestre sono quindi aumentati dell'11%
rispetto ai 5,41 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'utile netto è salito a 1,77 miliardi
, ovvero 4,18 dollari per azione, rispetto agli 1,68 miliardi di dollari, ovvero 3,76 dollari per azione, dell'anno precedente.
Per il quarto trimestre
, l'azienda prevede che l'utile per azione rettificato
sarà compreso tra 5,35 e 5,40 dollari
, superando la stima media degli analisti di 5,34 dollari. Le previsioni di Adobe per il fatturato trimestrale
sono comprese tra 6,08 e 6,13 miliardi
, mentre gli analisti si aspettavano 6,08 miliardi di dollari, secondo LSEG.
Adobe ha dichiarato di prevedere un aumento dell'11,3% del fatturato annualizzato
nel settore dei media digitali
per l'anno fiscale, in aumento rispetto alla precedente previsione di crescita dell'11%. Il fatturato dei media digitali per il quarto trimestre sarà compreso tra 4,53 e 4,56 miliardi
, superando la stima media di 4,51 miliardi di dollari, secondo StreetAccount.
L'azienda ha integrato l'intelligenza artificiale
in tutto il suo portafoglio prodotti.
"Il nostro fatturato annuo annuale (ARR) basato sull'intelligenza artificiale ha ora superato i 5 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli oltre 3,5 miliardi di dollari registrati alla fine dell'anno fiscale 2024, e abbiamo già superato il nostro obiettivo di chiusura annuale dell'ARR basato sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato il CEO Shantanu Narayen.