Adobe, ricavi del terzo trimestre in aumento oltre le stime

Adobe

(Teleborsa) -ha consuntivato risultati fiscali del terzo trimestre 2025In particolare, l'si è attestato acontro i 5,18 dollari previsti dal consenso LSEG. Ihanno toccato icontro i 5,91 miliardi di dollari attesi.del trimestre sono quindirispetto ai 5,41 miliardi di dollari dell'anno precedente. L', ovvero 4,18 dollari per azione, rispetto agli 1,68 miliardi di dollari, ovvero 3,76 dollari per azione, dell'anno precedente.Per il, l'azienda prevede che l'sarà compreso, superando la stima media degli analisti di 5,34 dollari. Le previsioni di Adobe per ilsono comprese, mentre gli analisti si aspettavano 6,08 miliardi di dollari, secondo LSEG.Adobe ha dichiarato di prevedere unnel settore deiper l'anno fiscale, in aumento rispetto alla precedente previsione di crescita dell'11%. Il fatturato dei media digitali per il quarto trimestre sarà c, superando la stima media di 4,51 miliardi di dollari, secondo StreetAccount.L'azienda ha integrato l'in tutto il suo portafoglio prodotti."Il nostro fatturato annuo annuale (ARR) basato sull'intelligenza artificiale ha ora superato i 5 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli oltre 3,5 miliardi di dollari registrati alla fine dell'anno fiscale 2024, e abbiamo già superato il nostro obiettivo di chiusura annuale dell'ARR basato sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato il CEO Shantanu Narayen.