Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,35%.
Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3602. Rischio di discesa fino a 1,3528 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3676.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)