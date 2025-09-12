Milano 15:22
42.450 +0,04%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 15:22
9.327 +0,32%
Francoforte 15:22
23.689 -0,06%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,16%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 24.030,77 punti

L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,16%, a quota 24.030,77 in apertura.
