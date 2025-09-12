Milano 11-set
0 0,00%
Nasdaq 11-set
23.993 +0,60%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 11-set
9.298 +0,78%
Francoforte 11-set
23.704 +0,30%

Borsa: Rally per Shanghai (+1,79%)

L'Indice della Borsa di Shanghai apre a 3.875,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Shanghai (+1,79%)
Ottima performance per l'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un forte guadagno dell'1,79%, a quota 3.875,31 in apertura.
Condividi
```