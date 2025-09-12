Milano 10:43
Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Endeavour Mining è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,03 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
