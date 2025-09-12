Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

Endeavour Mining

Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,20%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,03 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,53. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 29,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)