Londra: in bella mostra Endeavour Mining

(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano con un aumento del 4,00%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Endeavour Mining classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,67 sterline e primo supporto individuato a 33,81. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,53.

