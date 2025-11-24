Milano 13:37
Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una variazione percentuale del 3,35%.

Il movimento di Endeavour Mining, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Endeavour Mining, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,91 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,13.

