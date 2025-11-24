Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, con una variazione percentuale del 3,35%.
Il movimento di Endeavour Mining
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Endeavour Mining
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,91 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 33,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)