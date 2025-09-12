Milano 13:09
Londra: nuovo spunto rialzista per Hiscox

(Teleborsa) - Avanza l'assicuratore con sede nelle Bermuda, che guadagna bene, con una variazione del 2,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hiscox rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni tecniche complessive di Hiscox evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 12,99 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 13,28. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 12,79.

