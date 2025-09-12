Londra: nuovo spunto rialzista per Hiscox

assicuratore con sede nelle Bermuda

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,57%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 12,99 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 13,28. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 12,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)