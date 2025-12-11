Milano 15:11
43.799 +0,77%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:11
9.664 +0,09%
Francoforte 15:11
24.255 +0,52%

Londra: nuovo spunto rialzista per Berkeley Group Holdings

Avanza l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.
