Manovra, Leo: "Taglio Irpef tra le priorità. Rottamazione 'Cum grano salis'"

(Teleborsa) - "Siamo interessati a tutte le proposte che arrivano dalle forze di maggioranza. Vedremo come trovare le risorse, quello che si potrà fare si farà. È un work in progress. Ancora bisogna fare tutti i conteggi e dobbiamo vedere ancora i dati Istat". È quanto ha affermato il, arrivando alladavanti alla platea degli artigiani per i quali il peso del fisco supera il 52%."Abbiamo introdotto lae questa è la strada da seguire. È giusto – ha detto il viceministro – che il reddito che viene erogato in più sconti una tassazione minore perché va in direzione di una maggiore produttività".Guardando alle imprese, Leo ha ribadito che uno degli obiettivi è "semplificandola". "Vediamo – ha detto– come far confluire l'Ires con il principio di 'chi assume meno paga' nella prossima legge di bilancio", ha aggiunto, puntualizzando che "la premessa fondamentale sono le risorse".Sul fronte dell'in vista della prossima manovra. Leo ha annunciato interventi selettivi per chi è in difficoltà ma non per i recidivi. "Nessuno nella maggioranza di governo è contrario alla rottamazione – ha detto– ma va fatta cum grano salis". Leo ha parlato di "interventi selettivi per chi si trova effettivamente in difficoltà", senza dare spazio ai "recidivi che possono pagare" e che usano "meccanismi pretestuosi" per non farlo.Per i cosiddetti Paperoni stranieri che si trasferiscono in Italia, – ha dettocommentando la proposta di unaavanzata da, capogruppo della Lega in Commissione Finanze della Camera– "già abbiamo fatto un passaggio passando da 100mila a 200mila euro, vedremo se si può fare, ma non su chi è già residente. Eviterei perché dobbiamo dare la certezza del diritto, regole certe anche per attirare capitali stranieri".Sul tavolo anche unsui redditi fino a 50mila o a 60mila euro. "I conteggi si stanno ancora facendo – ha detto il viceministro commentando la stima di un costo dell'operazione intorno ai 4 miliardi da prevedere in manovra –. Dobbiamo un pò vedere, perchè ci sono tante proposte, vediamo come si può fare. Ma è una delle priorità".