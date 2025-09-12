Mediobanca, Renato Pagliaro e Gian Luca Sichel vendono azioni

(Teleborsa) - Renato Pagliaro
, presidente di Mediobanca
, ha venduto 200 mila azioni
di Piazzetta Cuccia il 9 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 20,152 euro, per un controvalore di circa 4,03 milioni di euro.
Oltre a Pagliaro anche Gian Luca Sichel
, Head of Consumer Finance e CEO Mediobanca Premier, ha venduto 50 mila azioni
a 20,7367 euro ciascuna, per un controvalore di circa 1,04 milioni di euro.
Sono solo gli ultimi due manager di una lunga lista
che hanno ceduto
azioni di Piazzetta Cuccia dopo il successo dell'offerta pubblica di MPS
.