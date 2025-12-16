Gamma Capital Markets, ingresso di Gian Luca de Risi nell'investment team

(Teleborsa) - Gamma Capital Markets
ha annunciato l'ingresso di Gian Luca de Risi
nel team di gestione
guidato da Carlo De Luca come Senior portfolio manager e responsabile dei prodotti strutturati.
De Risi, che ha iniziato da trader una carriera ultraventennale nel settore finanziario
e ha operato in Svizzera sia come Chief Investment Officer che nel ruolo di advisor di fondi, SGR e family office, è stato azionista di maggioranza di ACT Finanz. Ha una specializzazione molto versatile che copre sia la creazione di structured product che la fund selection.
In questa nuova veste, contribuirà all'implementazione di portafogli modello
integrando la sua visione del mercato con quella degli altri membri dell'investment team con particolare attenzione alla creazione, al monitoraggio e al controllo del rischio relativo ad una nuova linea di prodotti strutturati che entreranno a far parte delle gestioni patrimoniali.
"L'inserimento di una professionalità di spicco come quella di Gian Luca de Risi giunge in un momento particolarmente ricco di sfide e prospettive che permettono alla società di chiudere l'ultimo trimestre con ancora maggiore slancio e passione - ha sottolineato Carlo De Luca, responsabile investimenti di
Gamma Capital Markets - Con il suo supporto, rafforzeremo un'area importante e avremo la possibilità di confrontarci con un approccio alle gestioni complementare, che sono certo arricchirà di esperienza e qualità il nostro lavoro quotidiano sui portafogli".