Gamma Capital Markets, ingresso di Gian Luca de Risi nell'investment team

(Teleborsa) -ha annunciato l'nelguidato da Carlo De Luca come Senior portfolio manager e responsabile dei prodotti strutturati.De Risi, che ha iniziato da trader unae ha operato in Svizzera sia come Chief Investment Officer che nel ruolo di advisor di fondi, SGR e family office, è stato azionista di maggioranza di ACT Finanz. Ha una specializzazione molto versatile che copre sia la creazione di structured product che la fund selection.In questa nuova veste,integrando la sua visione del mercato con quella degli altri membri dell'investment team con particolare attenzione alla creazione, al monitoraggio e al controllo del rischio relativo ad una nuova linea di prodotti strutturati che entreranno a far parte delle gestioni patrimoniali."L'inserimento di una professionalità di spicco come quella di Gian Luca de Risi giunge in un momento particolarmente ricco di sfide e prospettive che permettono alla società di chiudere l'ultimo trimestre con ancora maggiore slancio e passione - ha sottolineatoGamma Capital Markets - Con il suo supporto, rafforzeremo un'area importante e avremo la possibilità di confrontarci con un approccio alle gestioni complementare, che sono certo arricchirà di esperienza e qualità il nostro lavoro quotidiano sui portafogli".