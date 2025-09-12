Milano 13:09
Microsoft, accordo con Commissione europea per la separazione di Teams

Microsoft, accordo con Commissione europea per la separazione di Teams
(Teleborsa) - La Commissione europea ha dichiarato di aver accettato l'impegno di Microsoft a separare la sua piattaforma di comunicazione aziendale Teams dalle sue popolari app di produttività.

La decisione esenta Microsoft da una sanzione antitrust potenzialmente elevata, dopo che l'azienda è stata accusata lo scorso anno dalla Commissione Europea di aver violato le norme sulla concorrenza con l'abbinamento "abusivo" dei suoi prodotti Teams e Office.

"Con la decisione odierna, rendiamo vincolanti per sette anni o più gli impegni di Microsoft a porre fine alle sue pratiche di abbinamento che potrebbero impedire ai concorrenti di competere efficacemente con Teams", ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva.

In base agli impegni, presentati per la prima volta da Microsoft a maggio, il colosso del software renderà disponibili versioni delle sue suite software Office 365 e Microsoft 365 a un prezzo ridotto senza Teams, oltre a consentire ai clienti con licenze a lungo termine di passare a suite senza Teams.

L'azienda fornirà inoltre l'interoperabilità tra strumenti che competono con Teams e alcuni prodotti Microsoft e consentirà ai clienti di spostare i dati da Teams a prodotti concorrenti.

Microsoft si è successivamente offerta di assumere ulteriori impegni per risolvere le sue preoccupazioni in materia di concorrenza, dopo che la Commissione Europea ha testato sul mercato le promesse iniziali dell'azienda.

Tra questi, l'aumento del 50% della differenza di prezzo tra alcune suite Microsoft 365 e Office 365 senza Teams e quelle con Teams e la precisazione che i siti web Microsoft che pubblicizzano una suite con Teams dovrebbero mostrare l'offerta corrispondente senza Teams.
