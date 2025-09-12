Microsoft, accordo con Commissione europea per la separazione di Teams

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha dichiarato di aver accettato l'impegno
di Microsoft
a separare
la sua piattaforma di comunicazione aziendale Teams
dalle sue popolari app di produttività
.
La decisione esenta Microsoft da una sanzione antitrust potenzialmente elevata, dopo che l'azienda è stata accusata lo scorso anno dalla Commissione Europea di aver violato le norme sulla concorrenza
con l'abbinamento "abusivo"
dei suoi prodotti Teams e Office
.
"Con la decisione odierna, rendiamo vincolanti per sette anni o più gli impegni di Microsoft a porre fine alle sue pratiche di abbinamento
che potrebbero impedire ai concorrenti di competere efficacemente con Teams", ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva.
In base agli impegni, presentati per la prima volta da Microsoft a maggio, il colosso del software renderà disponibili versioni delle sue suite software Office 365 e Microsoft 365 a un prezzo ridotto senza Teams
, oltre a consentire ai clienti con licenze a lungo termine di passare a suite senza Teams
.
L'azienda fornirà inoltre l'interoperabilità
tra strumenti che competono con Teams e alcuni prodotti Microsoft e consentirà ai clienti di spostare i dati da Teams a prodotti concorrenti.
Microsoft si è successivamente offerta di assumere ulteriori impegni per risolvere le sue preoccupazioni in materia di concorrenza
, dopo che la Commissione Europea ha testato sul mercato le promesse iniziali dell'azienda.
Tra questi, l'aumento del 50% della differenza di prezzo tra alcune suite Microsoft 365 e Office 365 senza Teams e quelle con Teams e la precisazione che i siti web Microsoft che pubblicizzano una suite con Teams dovrebbero mostrare l'offerta corrispondente senza Teams.