Microsoft, accordo con Commissione europea per la separazione di Teams

(Teleborsa) - Laha dichiarato di averdila sua piattaforma di comunicazione aziendaledalle sue popolariLa decisione esenta Microsoft da una sanzione antitrust potenzialmente elevata, dopo che l'azienda è stata accusata lo scorso anno dalla Commissione Europea di avercon l'dei suoi prodotti"Con la decisione odierna, rendiamo vincolanti per sette anni o più gli impegni di Microsoft ache potrebbero impedire ai concorrenti di competere efficacemente con Teams", ha dichiarato Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva.In base agli impegni, presentati per la prima volta da Microsoft a maggio, il colosso del software renderà disponibili versioni delle sue suite software Office 365 e Microsoft 365 a un, oltre a consentire ai clienti con licenze a lungo termine diL'azienda fornirà inoltre l'tra strumenti che competono con Teams e alcuni prodotti Microsoft e consentirà ai clienti di spostare i dati da Teams a prodotti concorrenti.Microsoft si è successivamente offerta di assumere ulteriori impegni per risolvere le sue preoccupazioni in materia di, dopo che la Commissione Europea ha testato sul mercato le promesse iniziali dell'azienda.Tra questi, l'aumento del 50% della differenza di prezzo tra alcune suite Microsoft 365 e Office 365 senza Teams e quelle con Teams e la precisazione che i siti web Microsoft che pubblicizzano una suite con Teams dovrebbero mostrare l'offerta corrispondente senza Teams.