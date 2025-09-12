Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:33
24.088 +0,40%
Dow Jones 19:33
45.928 -0,39%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: balza in avanti CrowdStrike Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti CrowdStrike Holdings
Apprezzabile rialzo per il leader mondiale di sicurezza informatica, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.
Condividi
```