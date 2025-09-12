Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:33
24.075 +0,34%
Dow Jones 17:33
45.920 -0,41%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

New York: movimento negativo per Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lululemon Athletica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Lululemon Athletica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 161 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 164,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 159,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
