Milano 17:29
42.524 +0,22%
Nasdaq 17:34
24.078 +0,36%
Dow Jones 17:34
45.926 -0,40%
Londra 17:30
9.287 -0,11%
Francoforte 17:30
23.689 -0,06%

Pesante sul mercato di New York Arista Networks

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,17%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Arista Networks rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Arista Networks classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 148,7 USD e primo supporto individuato a 142,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 155,1.

