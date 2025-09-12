Pesante sul mercato di New York Arista Networks

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,17%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Arista Networks
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Arista Networks
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 148,7 USD e primo supporto individuato a 142,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 155,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)