Milano 15:23
42.458 +0,06%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 15:23
9.327 +0,31%
Francoforte 15:23
23.694 -0,04%

Piazza Affari: calo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata negativa per il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 120.168,02 punti, in calo dell'1,40%.
Condividi
```